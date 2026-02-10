元参院議員の音喜多駿氏が１０日、自身の「Ｘ」を更新し、選挙期間中に受験した東京大学大学院の試験結果を報告した。音喜多氏は「おはようございます。昨日、選挙期間中に受けていた大学院の入試結果が発表されまして、予想通り落選（不合格）でした」と報告。８日投開票の衆院選に妻で元江東区議の三次由梨香氏が東京１５区で落選しており「８日→選挙で落選９日→入試で落選なんだこの仕組まれたドラマみたいな日程は