¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢21ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¥¾¡Éé¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¤Î18ºÐ¡¢¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤â¡¢Â¼À¥¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¾Î¤¨¤ë°Õ³°¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ò´Ú¹ñ»æ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼À¥¤Ï1ËÜÌÜ¤Ë¡¢Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÀ®¸ù¡£89.75ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤­½Ð¤¹¤È¡¢2ËÜÌÜ¤Ï72.00ÅÀ¤Ç¹ç