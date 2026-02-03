◆ミラノ五輪▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子１０００メートルが行われ、初出場の山田梨央（直富商事）は１分15秒16で７位だった。１８年平昌五輪金メダルの小平奈緒さんと同じ結城匡啓コーチに師事する２８歳。初の大舞台で堂々と滑り抜けた。長野県諏訪市出身で、５歳の時に両親の勧めで競技を始めた。伊那西高に進んだのは憧れの小平さんの影響が強い。大学も同じく信州大学に進み、その