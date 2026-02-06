【PLAMAX PX17 1/72 VF-1D ファイターバルキリー】 2月9日 出荷開始 価格：5,500円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX PX17 1/72 VF-1D ファイターバルキリー」を2月9日に出荷開始する。価格は5,500円。 本商品は、アニメ「超時空要塞マクロス」の第1話で主人公「一条輝」が乗り込んだ複座型のバルキリー「VF-1D」を、同社のプ