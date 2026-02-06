【PLAMAX PX17 1/72 VF-1D ファイターバルキリー】 2月9日 出荷開始 価格：5,500円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX PX17 1/72 VF-1D ファイターバルキリー」を2月9日に出荷開始する。価格は5,500円。

本商品は、アニメ「超時空要塞マクロス」の第1話で主人公「一条輝」が乗り込んだ複座型のバルキリー「VF-1D」を、同社のプラモデルシリーズ「PLAMAX」より1/72スケールでプラモデル化したもの。

パーツ同士の合わせ目は極力目立たない部分に設定し、各ユニットがガッチリと所定の位置に収まるよう、のりしろ部分をしっかり取ったことで、パーツ同士の位置や角度がしっかりと決まり、完成後の剛性感もきわめて高いモデルになっている。

また、パーツ数を抑えながらもディテール表現は抑揚と密度感を兼ね備えたものになっている。

頭部やコックピット周り、機体上部などD型専用部分を新規金型で構築。コックピットには着座姿勢の一条輝とリン・ミンメイが付属するほか、各パーツは5色の成型色となっており、組み立ててステッカーやデカールを貼るだけでも実感のある仕上がりとなる。

さらにおまけとしてコックピットユニットをほかの「VF-1」に吊り下げるパーツが付属する。

