男子パラレル大回転予選の1回目で失格となり、ボードを確認する斯波正樹＝リビーニョ（共同）8日のスノーボードパラレル大回転で、斯波正樹は予選1回目を終えた後の検査で、板から禁止されているフッ素成分が検出されて失格となった。「ワックスも板も普段と同じものを使っている。原因が分からない」と困惑を隠せなかった。出遅れた1回目から巻き返す機会も得られず、2大会ぶりにたどり着いた2度目の特別な舞台は、不本意な形