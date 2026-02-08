戦後最短の短期決戦となった第51回衆議院議員選挙は8日投票が行われ今夜即日開票されます。 大分県内3つの選挙区に前職と新人あわせて12人が立候補しました。県内では549か所で投票が行われ、このうち395か所の投票所では時間が繰り上げられることになっています。午後4時現在の推定投票率は22．23パーセントで前回の衆院選に比べ、0．69ポイント低くなっています。また7日までに期日前投票を済ませた人の割合は31．21パ