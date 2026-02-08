約２５００万年前に絶滅したヒアエノドンの種のほぼ完全な頭蓋骨がエジプトで見つかった/Courtesy Hesham Sallam（CNN）猫のような鋭い歯と犬のような体を持つ古代の肉食動物「ヒアエノドン」はかつて食物連鎖の頂点にいた。しかし、ヒアエノドンのグループは約2500万年前に絶滅し、絶滅の原因についての研究が行われてきた。科学者の国際チームがこのほど、新たなパズルの一片を発見した。これは、これまで確認されていないヒアエ