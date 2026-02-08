フジテレビは8日、テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズの全編再放送を4月5日からスタートすると発表した。日曜午前9時30分から10時枠で放送する。原作単行本全23巻で累計発行部数が2億2000万部を突破した漫画「鬼滅の刃」（集英社ジャンプ コミックス刊）を原作としたアニメ「鬼滅の刃」。2019年4月より「テレビアニメ『鬼滅の刃』竈門炭治郎 立志編」の放送を開始し、2020年10月に「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」を上映。21年