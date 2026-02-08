2月7日4時（日本時間）からイタリアではじまったミラノ・コルティナ冬季オリンピック。連日、各テレビ局が特集を組み、現地での報道をするなか、注目される人物がいる。元卓球銀メダリストで、フジテレビのミラノ五輪スペシャルキャスターに就任した石川佳純だ。「ロンドン、リオ、東京五輪で3大会連続メダルを獲得する快挙を達成し、2023年5月に引退した後はキャスターに転身。2024年のフランスでおこなわれたパリ五輪では、