松岡氏「なんでまたここで…」

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が7日に行われ、日本の22歳・近藤心音（オリエンタルバイオ）が欠場。テレビ朝日系列の中継に出演した松岡修造氏も「選手の立場からすると、想像を絶する悔しさ」と思いやった。

近藤は18歳で挑んだ前回北京五輪の公式練習で右膝前十字靭帯断裂と半月板損傷を負い、無念の欠場。不屈の闘志で再起し、ミラノの切符をつかんだが、今大会も2日前の練習中に転倒し、救急搬送される事態に。状態が心配されていた。

テレビ朝日系列の中継によると、当日の公式練習にも参加しスタート地点まで行ったものの、苦渋の決断を下したという。

中継に出演していた松岡氏は「いや、これは……選手の立場からすると、想像を絶する悔しさ。なんでまたここで……という思いが出てきていると思う」と元アスリートとして心中を思いやった。

そのうえで「ただ、応援する側だと考えたら、僕は彼女の4年間の過程とかチャレンジとかを見たい、感じたい。そのうえでこの結果をどう受け止めるか、時間かかるかもしれませんが、僕は彼女に言いたい。全てをやりきったという思い、そこを感じたい」と修造節でエールを送った。

近藤が代表となっている女子ビッグエアの予選は14日に行われる。



（THE ANSWER編集部）