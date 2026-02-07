教育費の負担は決して軽くはありませんが、現在は国公立高校の授業料は無償化されており、2026年度からは 私立高校についても実質無償化へ拡大される見込みです。現在設定されている年収制限も撤廃される方向ですので、より進学の選択肢が増えると言えるでしょう。 しかし一方で、現場では「授業料が無償になっても、私立では見えない格差を感じることがある」という声も少なくありません。なぜ「無償化」なのに、格差が生ま