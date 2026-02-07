レッズからロートベッドをウェーバーで獲得ドジャースは6日（日本時間7日）、アンソニー・バンダ投手をメジャー出場前提の40人枠から外した。レッズからウェーバーで獲得したベン・ロートベット捕手の枠を空けるための措置で、事実上の“戦力外”となる。32歳のバンダは昨季チーム最多71試合に登板。5勝1敗、防御率3.18の好成績を残し、球団史上初のワールドシリーズ連覇へ大きく貢献した。ファンからの人気も高かった。4日に