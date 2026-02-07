ミラノ・コルティナ五輪開会式ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）に行われ、入場行進で韓国の旗手を務めた男子フィギュア選手が「K-POPアイドルみたい」「可愛いは正義がここに」と話題になっている。今回の入場行進は山間部を含め、複数の会場で同時に行進する異例の形式。韓国の旗手を務めたのが、フィギュアスケート男子のチャ・ジュンファンだった。甘いマスクに笑みを浮かべ、女子選手と2人で国旗を振っ