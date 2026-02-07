サウナは健康のみならず、美容面でも効果が期待されている。特に現代では、健康と美容に境界線はなく、ともに影響しあうという考え方が主流になっている。美にまつわる多くの悩みにサウナがどのようにアプローチし、また、どのように利用するのが効果的なのか――。サウナに入ると大量に汗をかくため、「痩せる」と考える人がいるかもしれない。しかし実際には、水分を摂れば体重が元に戻るだけ。サウナ“のみ”では痩せないのが事