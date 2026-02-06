レバテックは、IT人材を採用する企業担当者1,000名とIT人材3,000名を対象に実施した調査の結果を「レバテックIT人材白書2026」として発表した。IT人材の採用実態については、AI導入の効果を踏まえ、9割超の企業がIT人材の人員計画の見直しを検討しているという。AI時代におけるIT人材の採用実態調査の結果概要（出典：レバテック）○見直し内容は採用増が多数調査によると、AI導入の効果を踏まえてIT人材の人員数を見直すかという