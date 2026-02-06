千葉県競馬組合は、2月11日（祝水）に行われるクイーン賞（Jpn3）の選定馬について下記の通り発表した。●第72回クイーン賞（Jpn3）施行日：2月11日（祝水）施行場：船橋競馬場距離：1800m出走資格：サラブレッド系 4歳以上牝馬1着賞金：3000万円【マリーンC】テンカジョウが交流重賞初制覇…断然人気アンモシエラは4着敗退牝馬限定重賞●JRA所属馬アピーリングルック（牝5・美浦・辻哲英）大野拓弥テンカジョウ（牝5・栗東・岡