「ノリが合わない」キャンプイン直前、広島の街に激震が走った。広島県警は１月27日、医薬品医療機器法違反の疑いでプロ野球広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者（25）を逮捕した。同月30日にはチームの施設が家宅捜索されるなど、大きな波紋を呼んでいる。県警の発表などによると、羽月は昨年12月16日、指定薬物のエトミデートを使用した疑いが持たれている。関係者が通報したことで発覚、その後尿検査をすると陽性判定が出たという