混合ダブルスで発生ミラノ・コルティナ五輪は6日の開会式を前に一部競技がすでに行われている。カーリングの混合ダブルスに出場した韓国はいきなり3連敗の窮地に立たされているが、その中で“誤審”を受けたとの報道が広がっている。韓国の放送局「JTBC」が「棄権してないのに『競技を終わろう』と…カーリング・混合ダブルスが食らった誤審」という記事で伝えている。韓国が5日に戦ったスウェーデンとの試合は、開始直後に