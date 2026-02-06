お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が5日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。元日に結婚を電撃発表した女優・長澤まさみ（38）について語った。大吉は「結婚したね。びっくりしたなあ。ショックだったあ。俺みたいな人、多いと思う。作品とかそんなに熱心に見ている方じゃないけど、何かショックみたいな」としみじみと語った。ニュースが流れた時に、ちょうど東京のよしもと新喜劇の赤松新とLIN