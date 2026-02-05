公式練習中に転倒し、救急車に運ばれたフリースタイルスキー女子スロープスタイルの近藤心音（中央）＝リビーニョ（共同）【リビーニョ共同】フリースタイルスキー女子スロープスタイル、ビッグエアの近藤心音（オリエンタルバイオ）が5日、スロープスタイルの公式練習中に転倒し、救急車で搬送された。津田健太朗コーチによると、左膝に痛みを訴えたといい「多分問題ないとは思うが（医者に）チェックしてもらう」と話した。