TSMC熊本第2工場で「3ナノ」半導体 台湾の半導体製造大手「TSMC」は熊本県菊陽町に建設中の第2工場で、国内初となる3ナノメートルの最先端半導体の量産を検討すると明らかにしました。 【写真を見る】「3ナノ技術を活用する」TSMCが熊本・第2工場で国内初の最先端半導体の量産を検討高市総理「経済安保に大きな意味」 記者「第1工場の東側にある第2工場建設地です。今も頻繁に工事車両が出入りしています」 TSMCの魏CE