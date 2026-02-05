2月6日に浜辺美波（25）と目黒蓮（28）のW主演映画『ほどなく、お別れです』が公開される。作家・長月天音氏による同名小説が原作で、浜辺演じる“亡くなった人の声を聴くことができる”能力を持つ新人葬祭プランナー・清水美空が、目黒扮する葬祭プランナーの漆原礼二とともに、故人と遺族に寄り添いながら、“最高のお見送り”を実現するため奮闘する物語だ。2人は葬祭プランナーを演じるにあたり、どのように役作りしたのだろう