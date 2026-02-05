カナダで、「ロビン・フッド」に扮した窃盗団が食品店に押し入り、盗んだ商品を近所の住民に配る事件があった/Les Soulèvements du Fleuve/@soulevementsdufleuve（CNN）カナダのモントリオールで3日夜、ロビン・フッドに扮した窃盗団が食品店に押し入り、盗んだ商品を近所の住民に配る事件が発生した。同じ集団は昨年12月にもサンタクロースとトナカイに扮して食品店を襲撃していた。「路地裏のロビンたち」を名乗る集団は、