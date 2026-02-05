スパルタ・ロッテルダムに所属する日本代表MF三戸舜介がエールディヴィジのチーム・オブ・ザ・マンス（月間ベストイレブン）に選出された。2024年1月からスパルタ・ロッテルダムでプレーしている三戸。在籍3年目の今シーズンは前半戦こそ負傷離脱を余儀なくされていたが、昨年11月の戦列復帰以降尻上がりに調子を上げ、先月は圧巻のパフォーマンスを披露した。第18節ヘラクレス戦で1アシストをマークすると、続くフェイエノ