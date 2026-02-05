「電動シェーバー」という製品から距離を置くようになって、気づけば10年ほどになる。かつて営業職だった筆者は、毎朝の身だしなみとして「とにかく深く剃る」ことを最優先にし、当時は深剃りを売りにした電動シェーバーを手に取っていた。しかし、その代償は小さくなかった。 （関連：【画像あり】約10年ぶりの刃の刷新で「極薄マイクロ刃」を搭載） 毎日のように刃を当て続けるうち、肌荒れは次第