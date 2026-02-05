衆議院選挙のさなか、「高市政権が食品の消費税を2年間ゼロにした後、全体の税率を現行の10％から12％に引き上げる検討をしているのではないか」という一部ネット情報について、自民党候補者が肯定するかのような反応を示し、波紋が広がっている。 【画像】新人議員だけでない、「消費税12％」に昨年から言及していた自民党の税調幹事 当人や自民党が火消しに追われる中、自民党税制調査会メンバーも昨年これに近い構想を