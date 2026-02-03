日本銀行は３日、保有する上場投資信託（ＥＴＦ）と不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の売却を始めたことを明らかにした。１月の売却額はＥＴＦが５３億円、ＲＥＩＴが１億円だった。日銀は２０１３年４月に導入した「異次元緩和」の一環として、ＥＴＦとＲＥＩＴを大量に購入してきた。３日に公表した貸借対照表によると、１月末時点の保有額はＥＴＦが３７兆１８０８億円、ＲＥＩＴは６５４７億円で、１月２０日時点より、それぞれ