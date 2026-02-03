選挙で表彰式が中止に？ 衆議院選挙の影響で中止になった表彰式があります。 【写真を見る】「この一票で組み立てる」最優秀賞・坂井愛梨さんが描いた選挙啓発ポスター 奇しくも子ども達が選挙の啓発のために取り組んだポスターコンクールの優秀作品の表彰式です。 最優秀作品を手掛けた小学生に、ポスターに込めた思いを聞きました。 「明るい選挙啓発ポスター」のコンクールで最優秀賞