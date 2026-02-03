選挙で表彰式が中止に？

衆議院選挙の影響で中止になった表彰式があります。

【写真を見る】衆議院選挙で小学生の表彰式が中止に？奇しくも“選挙啓発ポスターコンクール”… 最優秀賞の小5が描いた「社会のパズル」

奇しくも子ども達が選挙の啓発のために取り組んだポスターコンクールの優秀作品の表彰式です。

最優秀作品を手掛けた小学生に、ポスターに込めた思いを聞きました。

「明るい選挙啓発ポスター」のコンクールで最優秀賞に輝いた作品は、投票箱がパズルになっていて、それぞれのピースに学校や救急車、ごみ収集車など、生活に身近なモノが描かれています。

このポスターを手掛けたのは、西合志中央小学校5年生の坂井愛梨さんです。

そこに、こんな思いを込めました。

最優秀賞 西合志中央小学校５年生 坂井愛梨さん「みんなが投票していく上で、いい世界、国になっていく感じ」

愛梨さんが去年の夏休みに作り上げた作品は、約250点の中から最優秀賞に選ばれました。

コンクールを主催した県選挙管理委員会の担当者は。

県選挙管理委員会 成瀬倭寿さん「投票することで社会が変わる。自分の一票が社会の一部になることが分かる表現力、発想力を高く評価した」

なぜ中止になったのか？

愛梨さんたちの表彰式は2月13日の予定でしたが、1月に高市総理が衆議院の解散を検討していることが報じられ、状況が変わりました。

当初、投票日は2月8日または15日とされ、15日投票を想定した準備も必要だったため、泣く泣く表彰式の中止が決めたのです。

県選管 成瀬倭寿さん「急に解散総選挙ということになり、選管としても準備に追われ対応ができないと残念ながら中止となった」

表彰式はなくなりましたが、愛梨さんがポスターに込めた思いの大切さは変わりません。

最優秀賞 西合志中央小学校５年生 坂井愛梨さん「みんなが幸せになれるような街、国にしていきたい。みんなに投票してほしい」

愛梨さんは将来、医者になって困っている人を助けたいと話しています。

投票は今度の日曜日、8日です。