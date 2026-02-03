昨年、韓国を離れた高額資産家が2400人に上り、前年比で2倍に増え、世界で4番目に多い水準を記録したという調査結果が出た。韓国経済界では、50％を上回る相続税負担が資産家たちの海外流出を加速させているとし、相続税の納付方式の改善が必要だという声が高まっている。大韓商工会議所は3日、「相続税収の展望分析および納付方式の多様化研究」の結果を通じ、「現行の相続税制度が維持される場合、相続税収は2024年の9兆6000億ウ