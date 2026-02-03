山口県警周南署は２日、同県周南市内の路上で女子中学生（１３）が猿にぶつかられ、負傷したと発表した。発表によると、女子中学生は同日午前７時３５分頃、同市大神４の川沿いの通学路（幅員約１メートル）を登校中、後方から猿にぶつかられて転倒。右足首をひねる軽傷を負った。猿の体高は約４０センチだったという。現場周辺では、同日夜までに５件の猿の目撃情報が寄せられているという。同署がパトカーで巡回するなどし