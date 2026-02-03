ニューイヤー駅伝で競った平林清澄、吉田響が再戦？22日に行われる第14回大阪マラソンを走る招待選手とエリートランナーが2日、組織委員会から発表された。正月に駅伝で旋風を巻き起こしたランナーが並び、ファンからは「見たい選手多すぎ」「どんな走りをするのか」と期待の声が止まらない。招待選手で注目を集めるのは、平林清澄（ロジスティード）だ。国学院大では箱根駅伝を4度走り、そのうち3度はエース区間の2区だった。