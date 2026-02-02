2022年、大阪府堺市である殺人事件が発生しました。容疑者は隣の部屋に住む男性。しかしこれは単なる隣人トラブルではありませんでした。 被害者・容疑者ともに生活保護の受給中であり、最終的にはそれを支援していたはずの行政側の職員4名も処分されるという異様な結末を迎えました。 この事件は、ケースワーカーの労働環境の厳しさや、「モンスター受給者」ともよばれる問題のある受給者への対応の難