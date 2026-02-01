オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、2026年2月6日（金）よりミッフィーと春のお花「さくら」をデザインした新商品が販売される。＞＞＞さくらデザインの新商品や特典をチェック！（写真7点）1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口