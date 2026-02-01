2月の満月は「スノームーン」と呼ばれ、明日2日の午前7時9分に満月を迎えます。今夜は、九州から北海道の太平洋側では広く晴れて、関東など、月がきれいに見られる所が多くなりそうです。空気の透明度が高い冬の夜空を見上げてみてはいかがでしょうか。2月の満月は「スノームーン」満月を迎えるのは2日(月)の朝7時9分で、今夜は「ほぼ」満月です。満月には英語圏で様々な呼び名があります。3月は「ワームムーン」、4月は「ピンクー