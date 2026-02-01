働き方改革によって労働時間が規制されるのは本当にいいことだったのだろうか。社会全体が勢いを失っている今、「ゆるい」環境で働くことで成長の機会を奪われていると感じる若者も少なくない。現代の労働社会のジレンマを、新進気鋭の批評家が解説する。※本稿は、批評家のレジー『東大生はなぜコンサルを目指すのか』（集英社）の一部を抜粋・編集したものです。月200時間残業を10年やってたオレたちに同じ場所で勝とうとは思う