【イスタンブール共同】イランの国防・外交の政策全般を統括する最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長は1月31日「メディアが作り出す戦争の雰囲気とは裏腹に、交渉に向けた枠組みづくりが進んでいる」と述べた。X（旧ツイッター）に投稿した。緊張が高まる米国との間で、核問題を巡る交渉再開に向けて進展があったことを示唆した。トランプ米大統領は、原子力空母エーブラハム・リンカーンを中核とする空母打撃群を