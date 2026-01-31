別府大分毎日マラソンのコース沿いなどできょう清掃活動が行われました。活動には企業や団体などから1300人以上が参加。このうち大分市内中心部の昭和通り交差点周辺ではNTT大分グループとプロサイクルチームのスパークルおおいたがゴミ拾いに取り組みました。 この他、きょうはスタート地点のうみたまご前から第2折り返し地点の三佐田交差点までの各地で清掃活動が行われました。