74回目を迎える別府大分毎日マラソンはいよいよあす正午号砲です。本番を前にきょうは国内外の招待選手が記者会見に臨み意気込みを語りました。 今年の別大毎日マラソンには過去最多の約4700人がエントリーしています。大会をあすに控えきょうは国内外の招待選手が記者会見に臨みました。 国内招待選手では去年の世界陸上の日本代表で2時間5分台の自己最高記録を持つ吉田祐也選手。また、今年の箱根駅伝で5区の区間新記録