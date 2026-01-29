サンリオのキャラクターであるポムポムプリンをデザインしたカプセルトイの新商品「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart1」と「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart2」が、2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中だ。＞＞＞ポムポムプリン 繋がるラバーコレクション30種をチェック！（写真8点）2026年にデビュー30周年を迎えたポムポムプリン。30周年にちなんで、Part1とPart2それぞれ15