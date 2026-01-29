【ポムポムプリン】つながるラバーコレクション、Part1・2あわせて一挙に30種登場！
サンリオのキャラクターであるポムポムプリンをデザインしたカプセルトイの新商品「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart1」と「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart2」が、2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中だ。
2026年にデビュー30周年を迎えたポムポムプリン。30周年にちなんで、Part1とPart2それぞれ15種ずつ、合わせて全30種のラバーコレクションが登場。
コレクション心をくすぐるラインアップは、おっきなプリンのぬいぐるみにぎゅっと抱きつく姿の「プリンだってだきつきプリン」や、王冠を被ったポムポムプリンの復刻デザイン「マジカルプリン 2026」など、一部はアニバーサリーデザインだ。
また、全ての商品にクローバーまたはキャンディのチャームが付き、裏面には30周年ロゴをプリントしている。
さらに、複数のラバーを上下に繋げて組み合わせて楽しめるよう、カニカンフック付き。
ポムポムプリン30周年のキーメッセージ「むずかしいこと、しらんぷりん♪」のように、のんびりマイペースで癒やされる、さまざまなポムポムプリンの姿を集めてみて。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
