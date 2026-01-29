なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、2月4日午前11時から、期間限定で「天然漬けブリ丼」を販売する。「天然漬けブリ丼」は、脂が乗った国産のブリをなか卯の特製ダレに漬け込み、ごはんの上にたっぷりと盛り付けた商品とのこと。天然の国産ブリは、濃厚な身の旨みと、とろけるような口どけの脂の甘みが特長となっている。鰹や昆布の出汁と醤油を使用した特製ダレに漬け込むことでブリの旨みを引き出し、また、もっ