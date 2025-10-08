丼ぶりと京風うどんの「なか卯」に、秋の贅沢メニューが登場。10月15日午前11時から、期間限定商品「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」が全国の店舗（一部を除く）で販売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」は、ふわとろ卵で仕上げた親子丼に、3種のきのこ（えのき・しめじ・エリンギ）とイタリア産の刻み黒トリュフを贅沢に合わせた一品。芳醇な黒トリュフの香りと、き