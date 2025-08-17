一般的に「福袋」と聞くと「年末年始に各社から販売されるお得な商品」というイメージを持っている人が多いと思います。一方、今年は7〜8月の夏の時期に福袋を販売する企業が目立ちます。例えば、大手飲食チェーンでは「マクドナルド」「すき家」「なか卯」「コメダ珈琲店」「牛角」「ココス」「ゴンチャ」などが“夏の福袋”を販売し、それぞれ話題を集めました。「福袋といえば冬（年末年始）」というイメージを覆すような“夏