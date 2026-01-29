RPG「ドラゴンクエスト」シリーズでおなじみ、使うとステータスがアップする貴重なアイテム「たね」が、ついに現実世界で、しかも「柿の種」として食べられるようになります。亀田製菓株式会社は、2月5日発売の新作「ドラゴンクエストVII Reimagined」とのコラボレーション商品として、「亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」と「亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」を発売すると発表しました。2月3日より、全国のロ