亀田の柿の種×ドラクエの夢コラボ　「ちからのたね」と「すばやさのたね」がまさかの商品化

RPG「ドラゴンクエスト」シリーズでおなじみ、使うとステータスがアップする貴重なアイテム「たね」が、ついに現実世界で、しかも「柿の種」として食べられるようになります。

亀田製菓株式会社は、2月5日発売の新作「ドラゴンクエストVII Reimagined」とのコラボレーション商品として、「亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」と「亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」を発売すると発表しました。2月3日より、全国のローソンにて期間限定で販売されます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 「ちからのたね」と「すばやさのたね」をイメージした味わい

今回のコラボは、まさにドラクエファンの夢を具現化したもの。開発担当者も「わたし自身、ドラゴンクエストをプレイする一人のファンとして、ゲームに登場する“たね”を実際に食べられたら……と夢見ていました」とコメントしており、熱量の高さがうかがえます。

それにしても、いったいどんな味？と気になる方も多いでしょう。「ちからのたね味」はゲーム内のイメージを膨らませ、チキンやしょうがの旨みをベースに、一口目からにんにくのパンチをガツンと感じられる味わい。食べるだけで力がみなぎりそうな、パワフルな仕上がりだそうです。

一方「すばやさのたね味」については、唐辛子の辛みをアップさせた、辛いけれど止まらないシャープな味わいとのこと。一口食べれば、身のこなしが軽くなる……かもしれません。

■ 食べながらゲームをプレイすれば、没入感アップ？

コラボ元となる「ドラゴンクエストVII Reimagined」は、2000年に発売された「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」を「ドールルック」という新たなビジュアルで再構築したリメイク作品。

ゲームの発売日は2月5日なので、その2日前にローソンで「たね」を確保し、ポリポリとかじりながら冒険に出れば、没入感がさらに高まりそう。どれだけたくさん食べても「たね泥棒」なんて揶揄されることもないでしょうから。

「亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」と「亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」の価格は各160円（税込）。販売期間は2月末までとなっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026012905.html