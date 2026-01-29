高校球児の奮闘を「センバツLIVE!」で全国に発信DAZN Japan Investment合同会社（以下DAZN）は29日、毎日新聞、MBSと共同で、3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会（センバツ高校野球）を「DAZN（ダゾーン）」の特設チャンネル「センバツLIVE!」にて全試合無料でライブ配信すると発表した。これに先立ち、1月30日に行われる出場32校を決定する選考委員会の模様も無料で配信される。センバツ高校野球は、毎日新聞と日本