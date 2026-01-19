[1.25 ブンデスリーガ第19節](Europa-Park Stadion)※25:30開始<出場メンバー>[フライブルク]先発GK 1 ノア・アトゥボルDF 17 ルーカス・キュブラーDF 28 マティアス・ギンターDF 29 フィリップ・トロイDF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダーMF 6 パトリック・オスターハーゲMF 7 デリー・シャーハントMF 8 マキシミリアン・エッゲシュタインMF 14 鈴木唯人MF 19 ヤン・ニクラス・ベステFW 31 イゴール・マタノビッチ控えG