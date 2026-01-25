お笑いタレントの明石家さんま（70）が24日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、風呂にあまり入らない理由を明かした。さんまは普段シャワーで済ますことが多いとし「あんまり風呂に入らないんで。立派なお風呂があるんですけど」と語った。共演の村上ショージが「ちなみにハート形です」と暴露。さんまは「20年前に作ってしまったんで。僕も50歳だったんで、今、70歳を迎えて、俺はハート形の